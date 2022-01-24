إليك طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر في شهر رمضان 2022 خطوات سهلة .. تعرف على مكوناتها

إليك طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر في شهر رمضان 2022 ، ويبحث الجميع في هذه اللحظات عن ابرز خطوات عمل المعمول في هذا الشهر الفضيل والذي يحرص فيه كافة الأشخاص لا سيما في المملكة العربية السعودية على تناولها بسبب طعمها الشهي والمقاوم واللذيذ ، بالإضافة إلى ان الشخص يشعر بالشبع على الفور ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايدكم التفاصيل كاملة في هذه المقالة التي تحتوي ايضًا على مكونات المعمول السعودي .

ومع اقتراب العديد التنازلي التي تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2022 قررنا وضع طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر الذي يفضل الملايين من الأشخاص تناولها على الفطور أبو بعد الانتهاء من صلاة العشاء بسبب طعمه اللذيذ ، وفي هذا الاطار نخصص يوميًا في نشر مقالات تتناول مواضيع هامة ننشر فيها وجبات وأكلات رمضانية ، وعن التفاصيل الكاملة عن خطوات عمل العمول في رمضان فهو الآتي:

ابرز مكونات المعمول السعودي بالتمر :

ووضع لكم فريق الموقع ابرز مكونات المعمول السعودي بالتمر ، وهو التالي: أولاً: بيضة واحدة. ثانيًا: ملعقة صغيرة فانيليا. ثالثًا: ربع كوب من السمنة. رابعًا: نصف كوب من الزبدة. خامسًا: 2 كوب ونصف من الدقيق. سادسًا: رشة ملح. سابعًا: ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثامنًا: ملعقة صغيرة من الهيل الناعم. تاسعًا: نصف كوب من السكر البودرة. عاشرًا: للحشو، معجون التمر (عجوة).

إليك خطوات عمل المعمول السعودي بالتمر :

أولاً: في أول خطوة من عمل المعمول بالتمر ، اخلط كلاً من الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر مع بعض، ثم يضاف الهيل والسكر الناعم ويتم الخلط جيداً، حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم وفي طبق عميق تضاف السمنة والزبدة ثم يضاف خليط الدقيق إليها .

ثانيًا: يتم مزج المكونات باليد حتي يتكون لدينا خليط مثل الفتات الصغير.

ثالثًا: وفي آخر خطوة ، قم بخلط البيضة مع الفانيليا ثم تضاف إلى الخليط ، ويتم خلط المكونات جيداً حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة، يتم عجن العجينة من 3 إلى أربع مرات على سطح مستوي ونظيف حتى تصبح أكثر سمكاً .

فوائد التمر الصحية :

يمنع الإمساك ، مفيد للعيون ، مصدر طاقة للأطفال ، مضادات اكسدة ، صحة الدماغ ، مضاد للأرق ، يقلل من الكولسترول الضار .

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.