الأولى عالميًا.. "إسرائيل" تسجل 67 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت "إسرائيل"، اليوم الإثنين، 67,198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 29.63% من مجمل الفحوصات، وبلغ عدد مصابي كورونا الذين يرقدون بالمستشفيات 2181، من بينهم 783 حالة خطيرة.

وخلال الأسبوع الأخير سجلت الصحة "الإسرائيلية" 493,907 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 1,951,631 إصابة.

ووفق الخبراء، فإن موجة الإصابة الحالية بمتحور أوميكرون بلغت ذروتها بالأيام الاخيرة، وتوقعوا أن يشهد الأسبوع الحالي تراجعا بانتشار الفيروس.

وقدر الباحث في معهد وايزمان البروفيسور عيران سيجل، إصابة 3 ملايين "إسرائيلي" بالفيروس، مشيرا إلى أن "اسرائيل" هي الأولى عالميا بأعداد الإصابة اليومية بتسجيلها أرقاما قياسية بالأسبوعين الأخيرين.