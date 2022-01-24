نجم مغربي على أعتاب توتنهام الإنجليزي

أفاد الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".

وبحسب الإعلامي، فإن "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي"، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.

يشار إلى أن عقد سفيان أمرابط يمتد مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.