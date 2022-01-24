الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

وصل، اليوم الإثنين، وفد أمني مصري قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول الوفد المصري إلى غزة، ومن المقرر أن يتباحث مع قيادة حركة "حماس" في ملفات عدة، أبرزها: إعادة إعمار غزة.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، قد أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، بأن وفداً مصرياً وصل صباح اليوم "تل أبيب" لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" بشأن إعمار غزة وملف صفقة تبادل الأسرى.

وقالت قناة كان "الإسرائيلية"، إن " وفد من الضباط المصريين وصل إلى إسرائيل صباح اليوم، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول إعادة إعمار قطاع غزة ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى الأمام".

وأوضحت القناة العبرية، أن الوفد من المتوقع أن يعود إلى القاهرة مساء اليوم.

وتشهد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حالة من الجمود، بعد مرحلة إزالة الركام؛ أثر تعنت الاحتلال "الاسرائيلي" وربط التقدم في ملف الاعمار بملف صفقة تبادل الأسرى "الجنود الإسرائيليين" لدى المقاومة في قطاع غزة، وهو ما ترفضه المقاومة.