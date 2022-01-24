 شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت تصدر بيانًا بشأن تعرضها لأعمال تخريبية

أعلنت شركة "فيوجن" لخدمات الإنترنت، اليوم الإثنين، أن الشركة تعرضت صباح يوم الجمعة الماضي لأعمال تخريبية وقرصنة إلكترونية أدت لتدمير موارد ومقدرات باهظة الثمن لدى الشركة قدرت بما يزيد عن مائة ألف دولار عدا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتركين في خدمة الإنترنت لدى الشركة، نتيجة توقف الخدمة نهار الجمعة.

وطمأنت شركة "فيوجن"، في بيان لها، الجمهور في قطاع غزة بعودة خدمة الإنترنت بشكل أفضل مما سبق بفضل مجموعة من الخبراء والمهندسين العاملين في الشركة بالرغم مما لحق بها من خسائر فادحة.

وعبرت عن أسفها الشديد لما لحق بمشتركيها من ضرر بسبب انقطاع خدمة الإنترنت نهار الجمعة بسبب القرصنة، وتقدمت بالشكر الجزيل لهم على صبرهم وتحملهم إلى أن تجاوزت فيوجن أزمتها، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة بخدمات جديدة والتي لطالما تميزنا بها منذ تأسيس شركة فيوجن عام 2002 في قطاع غزة وما قدمته الشركة من باقات مميزة من خدمات الإنترنت فائقة السرعة، وحرص دائم على تصميم خدمات تتناسب مع احتياجات الجمهور المختلفة أفراداً ومؤسسات، عدا عن المساهمة الفاعلة للنهوض بقطاع الإنترنت في القطاع من خلال خدمات متنوعة.

أكدت شركة "فيوجن"، أن عملية التخريب والقرصنة التي تعرضنا لها هي عملية تخريب منظمة ومعقدة حسب إفادة طاقم الخبراء والمهندسين في الشركة، يراد من خلالها وقف عمل الشركة ويهدف من خلالها قطع مصدر رزق مئات العائلات، فالشركة تفتح أبوابها لعمل أكثر من مائة موظف في مقرها الرئيس يضاف لذلك عشرات المكاتب في أنحاء متفرقة من قطاع غزة يعمل فيها عدد كبير من المهندسين والفنيين المختصين، سعى القراصنة لقطع أرزاقهم.

وأوضحت الشركة، أن الهدف الرئيس وراء عملية التخريب والقرصنة الجبانة هو المنافسة الرخيصة يقف خلفها عدد من المنافسين لتدمير شركة فيوجن وان طواقمها الفنية تعمل في الشركة مع جهات الاختصاص لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه الهجمة.

وطالبت من الجهات المختصة بملاحقة ما وصفتهم بـ"المجرمين وقاطعي الأرزاق" الذين سعوا لتدمير الشركة والعبث في مقدراتها، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة التي تحفظ حق الشركة وموظفيها وعائلاتهم في أرزاقهم، وتحفظ حقوق المشتركين في خدمة "فيوجن".

كما وأكدت شركة "فيوجن"، استمرار تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة وما لحق بالشركة من خسائر ورغم التحديات التي تواجهنا بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة. وعاهدت جمهورها، بأنها ستبقى الأفضل ونقدم خدماتها بتميز واقتدار كما يستحقون.