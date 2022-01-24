ارتفاع قياسي.. فلسطين المحتلة تسجل 5وفيات و3620 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزاره الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الصحة، في بيان صحفي، بأنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وغزة خلال 24 ساعة الاخيرة، إلى جانب أكثر من 2630 إصابة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: حالتان في طولكرم، حالتان في نابلس، حالة في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 181، قلقيلية 61، ضواحي القدس 197، بيت لحم 318، نابلس 487، الخليل 324، رام الله والبيرة 706، سلفيت 47، طوباس 46، جنين 113، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 990".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 4، بيت لحم 55، نابلس 52، الخليل 20، رام الله والبيرة 130، طوباس 17، جنين 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 50".

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 90 مصابا، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.