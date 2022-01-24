السفارة الفلسطينية تؤكد متابعتها أوضاع 150 مواطنا محتجزًا في تركيا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم إن السفارة الفلسطينية بتركيا تتابع أوضاع المواطنين الذين يتم احتجازهم في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة من تركيا إلى الدول الأوروبية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن سفير دولة فلسطين فائد مصطفى يتابع ويُشرف على هذه المتابعات بشكل يومي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، ولإنجاز الإفراج عنهم جميعا في القريب العاجل.

وأضاف، أنه ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى السفارة فإن هناك ما يُقارب من 150 مواطنا محتجزين وموزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع باهتمام كبير هذه القضية المأساوية الشائكة، وتستمع الوزارة وتتابع باهتمام عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من أبناء شعبنا المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجدد الديك مناشدته للمواطنين بضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، إضافة لعمليات الابتزاز البشعة التي يتعرضون لها.

وأضاف، أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية باستمرار وتوليها الاهتمام اللائق، وتقدم لمواطنينا جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقا لإمكانياتها.