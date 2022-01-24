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جامعة النجاح : تحويل الدوام لـ"افتراضي" يومي الأربعاء والخميس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:06 م
24 يناير 2022
تحويل الدوام لدوام إفتراضي يومي الأربعاء والخميس بسبب الأحوال الجوية
#الأحوال الجوية
#جامعة النجاح
#طقس فلسطين
#بسبب الاحوال الجوية
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