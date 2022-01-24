جامعة النجاح : تحويل الدوام لـ"افتراضي" يومي الأربعاء والخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:06 م
24 يناير 2022
جامعة النجاح الوطنية
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تحويل الدوام لدوام إفتراضي يومي الأربعاء والخميس بسبب الأحوال الجوية

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