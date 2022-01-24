الزعانين : الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى بعد انتشار كورونا

أكد تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس اليوم الاثنين 24/1/2022 ، انه بعد إصابة أكثر من 120 أسيرًا بفايروس كورونا لا يزال العدو يُثبت عنجهيته وإجرامه من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، معتبراً ان عدم اتخاذ الاحتلال الإجراءات الوقائية المناسبة من خلال سحب المعقمات والمنظفات، شكل بيئة خصبة أدت لانتشار هذا الفايروس.

وقال الزعانين "هناك خشية حقيقية على حياة الاسرى "ندق ناقوس الخطر على حياة الأسرى وخاصة الأسرى المرضى وكبار السن".

وتابع : هناك خوف كبير على حياة الأسير القائد نائل البرغوثي الذي مضى في سجون الاحتلال أكثر من 42 عام على مرحلتين.

وطالب الزعانين المؤسسات الدولية والحقوقية وخاصة منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال والوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، محملاً إدارة مصلحة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وانتشار هذا الفايروس داخل السجون.