سبب ارتفاع سعر النفط اليوم الإثنين

صعدت أسعار النفط، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، وسط مخاوف من نقص المعروض جراء توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش منهية تراجعا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز: "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بينما لم تصل أوبك + إلى هدفها الإنتاجي".

وأضاف: "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".