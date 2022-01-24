بحماية جنود الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب "المعاهد التوراتية" اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.