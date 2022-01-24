أهم العلاجات المنزلية والأدوية لعلاج نزلات البرد والانفلونزا..!

يبحث كثيرون في فصل الشتاء تحديداً عن أهم العلاجات المنزلية والأدوية لعلاج نزلات البرد، حيث تعد نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الحالات الشائعة وخاصةً أثناء فصل الشتاء، ويعلم الجميع انها حالة مزعجة ومرهقة، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أفضل علاج سريع للبرد للتخلص من الأعراض المزعجة وتخفيف الألم، خاصةً لنزلات البرد والانفلونزا التي تزيد في فصل الشتاء تحديداً ويعجز كثيرون عن حلها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية أحياناً.

علاج سريع للبرد

تتطور نزلات البرد سريعًا فأنت تستيقظ وتشعر بالتهاب الحلق ثم يتبع ذلك السعال والعطس والرشح، ولسوء الحظ، لا يوجد علاج سريع لنزلات البرد أو الأنفلونزا، ولكن يمكنك أن تجد الراحة بشكل أسرع مع هذه الخطوات البسيطة.

الراحة

عندما تكون مريضاً، فإن جسمك يعمل بجد لمحاربة هذه العدوى، ويحتاج إلى طاقة أكثر من المعتاد، لذا اجعل الراحة أولويتك القصوى، وحاول البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة، وتعليق روتينك اليومي حتى تشعر بتحسن.

التزم الفراش

التزم الفراش واحرص على النوم لفترة كافية، فعدم الحصول على كفايتك من النوم يؤدي إلى جعل جهاز المناعة لديك ضعيفًا، مما يجعل من الصعب محاربة الجراثيم.

توجه إلى الفراش مبكراً، وخذ قيلولة أثناء النهار، وحاول استخدام وسادة إضافية لرفع رأسك، فهذا يمكن أن يخفف من ضغط الجيوب الأنفية ويساعدك على التنفس بشكل أسهل.

شرب السوائل

الحصول على الكثير من السوائل يخفف المخاط ويخفف الاحتقان، كما يمنع الصداع والتعب الذي يسببه الجفاف وقد يكون علاج سريع للبرد ، ضع كوبًا أو زجاجة في متناول اليد، وأعد تعبئتها بالماء.

تجنب تخطي المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين والقهوة والكحول، والتي يمكن أن تسبب الجفاف.

الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح طريقة جيدة لتهدئة التهاب الحلق، فالماء المالح يخفف التورم ويخفف المخاط، امزج ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب، ثم قم بالغرغرة عدة مرات في اليوم.

خذ حمامًا دافئا

قد يؤدي التنفس بالبخار إلى ترطيب الحلق والأنف، بالإضافة إلى تخفيف الاحتقان، وعلى الرغم ان الأبحاث لم تثبت ما إذا كان هذا العلاج ناجحًا، لكن لا يوجد ضرر في تجربته.

يمكن للحرارة أيضًا أن تساعد على استرخاء أي عضلات بها ألم. بطرق سهلة مشروبات وأطعمة تساهم في علاج البرد تناول المشروبات الساخنة تظهر الأبحاث أن الحرارة في المشروبات الساخنة يمكن أن تخفف أيضًا من أعراض البرد مثل التهاب الحلق والتعب، وقد تكون علاج سريع للبرد لذا حاول احتساء الشاي العشبي غير المحتوي على الكافيين أو ماء الليمون أو المرق الدافئ.

تناول ملعقة من العسل

قوام العسل اللزج يبطن الحلق ويهدئ السعال، وفي إحدى الدراسات؛ كان الأطفال الذين يتناولون ما يقرب من نصف ملعقة كبيرة من العسل أثناء النوم ينامون بشكلٍ أفضل ويسعلون أقل من أولئك الذين حصلوا على دواء وهمي.

امزج ملعقة من العسل في كوب من الشاي منزوع الكافيين أو ماء الليمون. تحذير: لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تناول حساء الدجاج (شوربة الفراخ)

تناول حساء الدجاج يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، حيث تظهر الأبحاث أن حساء الدجاج يمكن أن يهدئ الالتهابات في الجسم، وهذا قد يخفف من بعض الأعراض، مثل الألم والإسهال، وعلاوة على ذلك؛ تحتوي هذه الوجبة أيضًا على سائل وسعرات حرارية لمنح الطاقة لجسمك.

مذيب للبلغم طبيعي

باستخدام الاعشاب والوصفات المنزلية أعراض التهاب الرئة وكيفية تشخيصه بطريقة صحيحة.

علاج سريع للبرد بالأدوية

قد توفر الأدوية علاج سريع للبرد في بعض الأحيان، ولكن يجب أخذها وفقًا للتعليمات، ولا تمنحها للأطفال دون سن 6 سنوات دون موافقة طبيب الأطفال.

مسكن للألم للحمى والأوجاع

يوصي الأطباء عادة بالاسيتامينوفين، فإذا كنت تتناول دواءً آخر، فتأكد من أنه لا يحتوي بالفعل على نفس المادة الفعّالة، لأن الحصول على الكثير منها قد يكون خطيرًا.

مستحلبات لالتهاب الحلق: استخدم المستحلبات التي تحتوي على الأعشاب والمكونات الأخرى التي يمكن أن تهدئ حرقان والتهاب الحلق.

مزيل الاحتقان: مزيلات الاحتقان تسبب تقلص الأوعية الدموية في أنفك حتى يمكن فتح مجرى الهواء، ولكن انتبه؛ فاستخدام بخاخات الاحتقان والقطرات لفترة كبيرة جدًا يمكن أن يسبب مزيدًا من الاحتقان، لذلك لا تستخدمها لأكثر من 3 أيام.

مقشع طارد للبلغم: يمكن أن يساعد في تخفيف بعض هذا البلغم السميك. بخاخ الأنف الملحي يعمل بخاخ الأنف الملحي الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية على جعل الأنف رطب، مما يجعل من السهل التخلص من مخاط الأنف، وقد يكون علاج سريع للبرد، ولا يجب استخدامه لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

قد ترغب أيضًا في تجربة غسل الأنف أو الإرواء الأنفي، وذلك عن طريق وضع محلول ملحي بلطف في أحد فتحتي الأنف وجعله يتدفق من الفتحة الأخرى، ويؤدي ذلك إلى التخلص من المخاط الجاف حتى تتمكن من التنفس بسهولة.

يمكنك شراء شطاف للأنف أو استخدام محقن “سرنجة” أو وعاء نيتي neti، وإذا قمت بذلك بنفسك، فقم دائمًا بإعداد محلول المياه المالحة بماء مقطر أو مبرد بعد الغلي.

عموما يفضل استشارة الطبيب بالطبع قبل استخدام أي أدوية، خصوصا إن كان هناك أي حالات مرضية أخرى تعاني منها، ولا يجب استخدام الأدوية بدون استشارة الطبيب لمدة طويلة. وفي النهاية وبعد معرفتك أفضل علاج سريع للبرد بطرق مختلفة، إذا كان لديك المزيد من التساؤلات أو الاستفسارات يمكنك استشارة أحد أطبائنا من هنا.