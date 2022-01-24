وقائي السلطة يفرج عن أحد نشطاء الجهاد في جنين

أفرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة عن المحرر نضال مقصقص (28 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، أمس الأحد 23/1، بعد اعتقال دام 30 يوماً في سجن أريحا.

وكان مقصقص قد تعرض للاعتقال بتاريخ 23/12/2021 من مكان عمله في مدينة جنين، وتم نقله إلى مركز تحقيق سجن جنيد المركزي، كإجراء عقابي بغرض التحقيق معه في ظل ظروف اعتقالية سيئة.

يذكر أن المحرر مقصقص، أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في 24/3/2021، وبعد الإفراج عنه، تعرض للمطاردة بزعم مشاركته مع الشهيد جميل العموري.

وهو نجل الشهيد علي مقصقص الذي استشهد خلال مجزرة مخيم جنين في نيسان عام 2002م.

وتواصل أجهزة السلطة حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا، فقد أعادت اعتقال نور الدين جربوع من مكان عمله بمخيم جنين، كما تواصل اعتقال عدد من النشطاء، دون الكشف عن تفاصيل اعتقالهم أو الإفراج عنهم.