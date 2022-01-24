رئيس هيئة أركان الاحتلال الأسبق يُهاجم "إسرائيل" بسبب غزة

هاجم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الأسبق "غادي أيزنكوت، اليوم الاثنين 24/1/2022، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب ملف الأسرى لدى المقاومة بغزة وتوقف التسوية.

وقال أيزنكوت": أن التسوية مع قطاع غزة مجمدة بسبب جثث جنود وأسرى لدى المقاومة، رافضاً لسياسة الاحتلال الحالية تجاه قطاع غزة، وطلب مواقف أكثر ليونه ورفع الحصار.

وأضاف آيزنكوت، خلال مقابلة له مع صحيفة معاريف العبرية: أن الجيش خرج من هناك منذ أكثر من 10 سنوات وأنه يتوجب تليين الموقف حول تخفيف الحصار على قطاع غزة وعدم ربطه باستعادة جثث الجنود والإسرائيليين المحتجزين هناك".

وتابع: "التسوية في غزة مجمدة بسبب جثث جنديين و"إسرائيليين" آخرين، وهذا غير منطقي فقد خرجنا من هناك ويتوجب الليونة بهذا السياق".

كما هاجم أيزنكوت، قيادة الجيش الإسرائيلي الحالية، وأضاف "إن الكثير من جنودنا باتوا يفضلون الخدمة في وحدات غير قتالية مثل وحدات السايبر ولواء الاستخبارات 8200، ووحدات التكنولوجيا"، لافتاً إلى وجود تراجع كبير في الاستعداد للذهاب إلى وحدات المشاة القتالية التي تحتاج إلى تضحية".

وأعرب أيزنكوت، عن قلقه لعدم وجود نظرية أمنية ثابتة في إسرائيل حول ما الذي تريده من الفلسطينيين، وبالتالي إمكانية الذهاب نحو دولة واحدة متعددة القوميات، لافتًا إلى أن هذا الخيار بمثابة كابوس لبلاده.

وحول تواجد حركة حماس في الضفة الغربية، أضاف "قوة حماس في الضفة تصل إلى ما بين 70-80%، مبينًا أن ذلك جاء نتيجة انعدام الاستراتيجية في التعامل مع الشأن الفلسطيني، وفي حال أجريت انتخابات ديمقراطية ستفوز الحركة".