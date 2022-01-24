د. الشخرة : سنرفع توصيات خلال الأسبوعين القادمين بعد تسجيل إصابات كبيرة بين الأطفال

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة " اليوم الاثنين 24/1/2022 ، أن الوضع الوبائي خطير جداً في فلسطين ، وخاصة أن نسبة الحالات الايجابية مقارنة ما يتم سحبه من عينات بلغت من 20-35% ، موضحاً أنه بعد الحديث عن إمكانية تسجيل ـ10 آلاف حالة في اليوم تم بالأمس تسجيل 2000 حالة.

وبين الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة" فلسطين اليوم" أن المراكز الطبية المتخصصة بكورونا وأماكن الفحوصات بدأت منذ الأمس عملها وحتى ال6 مساءً ويتسنى للجميع التوجه في أي وقت .

وأشار الشخرة أن الإصابات كبيرة بين الأطفال وطلاب المدارس ، وتم التباحث مع وزارة التعليم لرصد الحالات على أن يتم إغلاق شعب أو صفوف جراء انتشار كورونا .

توقع الشخرة أن يتم رفع توصيات خلال الأسبوعين القادمين وخاصة في ظل الارتفاع الكبير للإصابات بالتزامن مع الأجواء الباردة ، مبيناً أن الاتصالات متواصلة مع كافة الجهات الطبية والتعليمية .

وأوضح أن الإدخال للمستشفيات ارتفع لـ"105" حالات منها حالات تحتاج تنفس صناعي ومنها تريد العلاج بشكل عاجل.