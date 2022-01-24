"أنصار الله" تطلق صاروخين باليستيين على الإمارات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية؛ أن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" أطلقت صاروخين باليستيين على الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع قولها، الاثنين؛ أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف البيان: "سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي".

وكانت جماعة أنصار الله تعهدت بالرد على الغارات العنيفة والواسعة التي شنها التحالف السعودي خلال الأيام الماضية على اليمن وراح ضحيتها العشرات من بينهم أطفال، كان أبرزها قصف أحد السجون.

وتعهدت جماعة أنصار الله بالرد على الغارات التي شنها الطيران السعودي والإماراتي خلال الأيام الماضية على مناطق عديدة في اليمن.