طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم، الكاتشب من الإضافات التي لا غنى عنها على المائدة ويطلبها الأطفال، وهو ذو نكهة مميزة جدا تضيف إلى الطعام مذاق مميز، وبدلًا من شراء الكاتشب يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة مثل الجاهزة.

وفي هذه المقالة سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم"، طريقة تحضير الكاتشب بالمنزل بطريقة صحية ومذاق مميز ولذيذ، ومثل المطاعم كذلك طريقة عمل الكاتشب الحار.

طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم:

المقادير:

كيلو من الطماطم الحمراء.

لتر من الماء المثلج.

لتر من الماء المغلي.

50 مللي من الخل الأبيض.

25 مللي من عصير الليمون.

50 جراما من السكر.

10 جرامات من البصل البودرة.

10 جرامات من الثوم البودرة.

110 جرامات من الملح.

5 جرامات من القرفة.

5 جرامات من الشطة البودرة.

5 جرامات من الكمون.

5 جرامات من القرنفل المطحون.

القليل من اللون الأحمر الغذائي.

طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

طريقة التحضير:

- نحضر الطماطم ويتم تقطيع كل واحدة إلى 4 قطع دون فصلها.

- نضع الطماطم في الماء المغلي ويترك لمدة دقيقة واحدة.

- يتم تصفيتها من الماء المغلي وتوضع على الفور في الماء المثلج لمدة دقيقة أخرى وتُزال القشرة الخارجية لها.

- نضع وعاء على النار ويوضع بها الطماطم ونقوم بهرسها وتترك تغلي على النار.

- نضيف إليها الكمون والقرنفل والشطة والخل، وعصير الليمون والقرفة والثوم البودرة والبصل البودرة.

- تترك المكونات على النار الهادئة لمدة ساعة تقريبًا، وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا.

- نضع المكونات في الخلاط الكهربائي ويتم خلطها جيدًا حتى نحصل على قوام كثيف.

- نُعيدها على النار مرة أخرى حتى نحصل على القوام المميز للكاتشب.

- يتم صبها في البرطمانات محكمة الإغلاق، وتوضع في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

طريقة عمل الكاتشب الحار:

المقادير:

كيلو من الطماطم.

فص ثوم مفروم.

ربع كوب من خل التفاح.

نصف كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

طريقة التحضير:

- يتم وضع حبات الطماطم في الماء المغلي لبضع دقائق ويتم إزالة القشرة الخارجية لها.

- نتخلص من البذور الداخلية للطماطم ويتم تقطيعها إلى شرائح، وتوضع في وعاء ونضعها على النار.

- تترك على النار الهادئة لمدة 10 دقائق وتترك حتى تبرد.

- توضع الطماطم في الخلاط الكهربائي وتخلط جيدا.

- نضع مقلاة على النار بها زيت الزيتون والبصل ويتم تقليبه لمدة 5 دقائق.

- نضيف الثوم مع التقليب ونصب عليه الطماطم.

- نضع السكر البني والخردل والملح والفلفل الأسود، والفلفل الحار والقرنفل والخل ومعجون الطماطم.

- تقلب المكونات وتترك على النار لمدة ساعة إلا ربع حتى تتسبك.

- تصفى الصلصة باستخدام المصفاة ويتم صب الكاتشاب في البرطمانات المحكمة الإغلاق، وتترك في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة صحية

طريقة عمل كاتشب هاينز:

طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

المقادير:

6 ثمرات من الطماطم.

6 فص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

- يتم تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة وتوضع في الخلاط الكهربائي وتخلط جيدًا.

- نضع الطماطم في وعاء على النار ونضيف إليها الثوم والبصل ويتم التقليب.

- تترك المكونات حتى تغلي على النار ويتم تهدئة الحرارة، ونضيف الملح والخل والسكر الأبيض مع التقليب.

- يتم وضع النشا في ربع كوب ماء ويُقلب، ويتم صبه على المكونات على النار مع التقليب المستمر.

- تُرفع المكونات من على النار وتترك حتى تبرد تماما وتصب في البرطمانات، ويتم حفظها في الثلاجة حتى الاستخدام.