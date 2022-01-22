وفد من الجهاد يزور عوائل أسرى و محررين بالضفة

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بزيارة عدد من عوائل الأسري والمحررين في الضفة الغربية المحتلة.

وضم الوفد كلآ من: جمال حمامرة وخضر عدنان ونظير نصار ونصر العمور وناجح حبايبة وأحمد أبو الفضل، حيث زار الوفد عائلة الأسيرة المجاهدة منى قعدان "أم النور"، شقيقة القيادي المحرر طارق قعدان، وعائلة الأسير محمود العارضة مهندس عملية "نفق الحرية"، في بلدة عرابة قضاء جنين، وعائلة الأسير المريض معتصم رداد في بلدة صيدا قضاء طولكرم.

كما زار الوفد منزل الأسير المحرر رايق بشارات في بلدة طمون بمحافظة طوباس، لتهنئته بالحرية من سجون الاحتلال، بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام وتحديد موعد الإفراج عنه.

وتعقيبآ على زيارات عوائل الأسرى في سجون الاحتلال، قال القيادي المحرر جمال حمامرة، إن هذه الزيارات ضرورية وتهدف لاستمرار حملات التضامن والإسناد للأسرى وذويهم.

وأكد حمامرة في تصريحات خاصة، على أهمية إحياء قضية الأسرى المصيرية، وإبقائها حية في وجدان الشعب الفلسطيني، ولكي يعلم العدو أن الأسرى ليسوا وحدهم، كي لا ينفرد بهم.

وطالب حمامرة الكل الفلسطيني بالمزيد من الاهتمام بعائلات الأسرى وقضاء حوائجهم ومساعدتهم وإشعارهم أنهم تاج فخرنا، وأن كل فلسطين لن تنسى أبنائها الأسرى أبداً.8