بالصور "الجهاد" تدعو الأمة للخروج بمظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن خلال مسيرة حاشدة في غزة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم السبت، أن المجازر التي يرتكبها التحالف العربي في اليمن تعتبر وصمة عار على جبين الدول المشاركة في قتل الأطفال، والنساء، والمدنيين العزل.

وقال البطش خلال مسيرة دعت إليها حركة "الجهاد الاسلامي" دعماً لليمن: إن "الجيوش العربية خذلت فلسطين، وأصبحت مهمتهم الحفاظ على العروش من غضب الشعوب"

وأضاف: "التحالف العربي يصمت عن مجازر غزة، ويصمت عن تهويد القدس، والحرم الابراهيمي، بدلا من أن يكون رافعا للأمة العربية، تقوم طائرات التحالف باستهداف المدنيين العزل الذين يسكنون بيت الشعر".

وأوضح أن المليارات التي احترقت في اليمن هي مكسب صافٍ لـ"إسرائيل"، وخسارة للقضية الفلسطينية، ولمشروع المقاومة.

وبيّن البطش، أن الطريق الوحيد نحو القدس يتحقق بالتحالف العربي المدعوم من الجماهير، وبقدومه إلى غزة، وفلسطين المحتل لدعم المقاومة بالمال، والسلاح حتى تحرير فلسطين.

وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن الطائرات العربية تستهدف المدنيين العزل في اليمن بدل الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أنه "لم يعد أمامنا من خيار سوى أن نعلي الصوت رفضًا لقتل الأبرياء في اليمن".

ودعا البطش، التحالف العربي لوقف بيت العزاء المفتوح في اليمن الذي طال انتظاره منذ 7 سنوات، مستدركًا: "الأبرياء يقتلون في بيوتهم ومساجدهم".

وأكد أن الأجدر على القادة العرب أن يشكلوا تحالفا عربيا، بعدم التدخل في الشأن اليمني، والوقوف على الحياد، إلى جانب أن تفعيل منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية دورها بشأن ما يحدث من مجازر في اليمن.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والشرفاء في الأمة العربية بالتحرك العاجل لوقت العدوان على اليمن، والذي لا يخدم سوى "إسرائيل"، والمصالح الأمريكية في المنطقة، واصفًا إياها بـ"الحرب العبثية".

وطالب كل أبناء الأمة العربية للخروج ضد استهداف المدنيين لنرفع الصوت عاليا لوقف العدوان على اليمن، مشددا على ضرورة الذهاب نحو المصالحة الوطنية في اليمن لجميع الأطراف دون استثناء.



































