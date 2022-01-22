كورونا غزة : حالة وفاة وتسجيل "178" إصابة خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 22/1/2022عن تسجيل حالة وفاة واحدة ، و تسجيل ( 178) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 676 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة, اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وبين ان اجمالي تراكمي للمصابين 193037 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2211 حالة

واجمالي المتعافين 189088 حالة ، ,اجمالي الوفيات 1738 وفاة.

وبشأن التطعيمات ، بين ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخص