في ظل ارتفاع إصابات أوميكرون بغزة: الاحتلال يمنع إدخال أجهزة طبية هامة

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 22/1/2022، منع إدخال أجهزة طبية هامة لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأوضح ابراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لازال يمنع إدخال الأجهزة الطبية التشخصية ومحطة توليد الأكسجين.

وبين عباس، أن الاحتلال يمنع كذلك إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح العديد من الأجهزة في الوقت الذي يتجهز فيه العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار عباس إلى حاجة وزارة الصحة الماسة لتعزيز الجهوزية مع بدء الموجة الرابعة وارتفاع نسبة الإصابة بمتحور أميكرون في قطاع غزة.