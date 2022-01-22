إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 22 يناير 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6367 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5974.

وأوضحت، أن المغادرين توزعوا إلى 6247 مواطناً و59 أجنبياً، و61 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر بيت حانون توزعت بين 5859 مواطناً، و69 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات.