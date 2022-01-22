دوري الـ 16 بأمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر و"كوت ديفوار"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:43 ص
22 يناير 2022
نهائي دوري أبطال أوروبا
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يلتقى المنتخب مع كوت ديفوار فى دور الـ 16 من البطولة الأفريقية ، يوم الأربعاء 26 يناير الجارى ، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، و السابعة بتوقيت الكاميرون  .

صعدت مصر لدور الـ 16 كثانى  المجموعة الرابعة حيث تمكن الفراعنة من حصد 6 نقاط عقب الفوز فى مباريتان على غينيا بيساو و السودان و الهزيمة أمام نيجيريا بالجولة الأولى .

مشوار كوت ديفوار 

صعدت كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .

طلب كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021  التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة  نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .

 

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