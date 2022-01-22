أبرز مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022 والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:20 ص
22 يناير 2022
مباريات اليوم
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أبرز مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022 والقنوات الناقلة، يشهد اليوم السبت، مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 22 يناير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي.

وفي هذا المقال الذى نخصصه لمعرفة أهم وأبرز المباريات الدولية  التي تاخذ طابع القوة والأثارة والمنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية، خاصة بعد رصد فريق "فلسطين اليوم"عمليات بحث كثيرة من قبل عشاق ومحبي كرة القدم  على مواعيد المباريات وأبرزها اليوم السبت والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم 22 يناير"22-1-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

إيفرتون - أستون فيلا

14:30 مصر، 15:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد - وست هام

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد - نيوكاسل

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

برينتفورد - وولفرهامبتون

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

ساوثامبتون - مانشستر سيتي

19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ليفانتي - قادش

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports HD 1

فياريال - ريال مايوركا

17:15 مصر، 18:15 السعودية

beIN Sports HD 1

إشبيلية - سيلتا فيجو

19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد - فالنسيا

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 23

مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

جنوى - أودينيزي

16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

إنتر - فينيسيا

19:00 مصر، 20:00 السعودية

Lega Serie A YouTube

لاتسيو - أتالانتا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة

الموعد

جرويتر فورت - ماينز

16:30 مصر، 17:30 السعودية

هوفنهايم - بوروسيا دورتموند

16:30 مصر، 17:30 السعودية

فرايبورج - شتوتجارت

16:30 مصر، 17:30 السعودية

بوروسيا مونشنجلادباخ - أونيون برلين

16:30 مصر، 17:30 السعودية

باير ليفركوزن - أوجسبورج

16:30 مصر، 17:30 السعودية

بوخوم - كولن

19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 22

مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

بريست - ليل

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN SPORTS HD 2

لانس - مارسيليا

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 18

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الفيحاء - الطائي

15:35 السعودية، 14:35 مصر

SSC5

الحزم - الرائد

18:20السعودية، 17:20مصر

SSC1

مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022 

 

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