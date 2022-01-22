تظاهرة في شيكاغو تنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين غدًا

دعا التحالف من أجل العدالة في فلسطين إلى تظاهرة يوم غدٍ الأحد 23 يناير 2022، أمام مقر الحكومة الفيدرالية في مدينة شيكاغو الأميركية، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن فلسطين".

ووفق وسائل اعلام، فإن هذه التظاهرة هي باكورة لسلسلة الفعاليات والتظاهرات التي من المقرر أن تنظم في عدد من المدن الأميركية، احتجاجا على استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

هذا وأعلن أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة أن هذه الفعاليات التي ستنظم خلال الأيام المقبلة تأتي احتجاجا على مواصلة اسرائيل لسياسة الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.