سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 22 يناير 2022، استقر سعر الدولار في سوريا بدابة تعاملات اليوم السبت 22 يناير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم السبت، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت، 4070 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4865 ليرة للشراء، و4915 ليرة للبيع4936 ليرة .

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم السبت، إلى 956 ليرة للشراء، و968 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت إلى 977 ليرة للشراء و987 ليرة.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت لنحو 11865 ليرة للشراء، و12005 ليرة للبيع.

ويوقّع لبنان الأربعاء عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وفق ما قال وزير الطاقة وليد فياض، من دون أن تشكل حلاً مستداماً لقطاع الكهرباء المتداعي.

واتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمان في أكتوبر/تشرين الأول، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.