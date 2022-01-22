إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الجمعة، أن إيران بصدد استعادة حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب للمنظّمة الدوليّة في سيول.

وذكر موقع "bobrtimes" الكندي نقلا عن أحد المصادر أن وصول هذه الأموال متوقّع الأحد أو الاثنين المقبل".

وكانت إيران فقدت في 11 كانون الثاني حقّها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقّة للمنظّمة.

وتنصّ المادّة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة لأيّ دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقّة عليها عن العامين المنصرمين.

وفي 11 كانون الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتعيّن على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقّها بالتصويت.

واوضحت طهران أنّها لا تستطيع الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصاديّة والماليّة التي تفرضها واشنطن.

وتبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في كانون الأول نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في حزيران 6,5 مليارات دولار.