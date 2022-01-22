سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت بالدينار الأردني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:22 ص
22 يناير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 22/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية المالية، حيث يعاني سعر الذهب في فلسطين من ارتفاع بسبب استمرار انخفاض الدولار الأمريكي الذي قارب على أربعة شهور، مع اقبال متدني لشراء الذهب في فلسطين، حيث يزيد شراء الذهب في فلسطين عادةً في فصل الصيف مع تزايد المناسبات وخاصةً الزواج، وهو ما يجعل سعر الذهب في فلسطين أمر يمكن الاستثمار به والتجارة فيه وفق خبراء ومختصين.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط سعر الذهب في فلسطين بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      185.50 شيكل      $59.05

سعر الذهب عيار 22 170.04 شيكل      $54.13

اسعار الذهب عيار 21      162.31 شيكل      $51.67

اسعار الذهب عيار 18      139.12 شيكل      $44.29

سعر الذهب عيار 14 108.21 شيكل      $34.45

سعر الذهب عيار 12 92.75 شيكل $29.53

اسعار أوقية الذهب   5,769 شيكل $1,837

اسعار جنيه الذهب   1,298 شيكل $413.39

اسعار كيلو الذهب    185,495 شيكل     $59,055

متوسط سعر الذهب في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

21 يناير     185.04     161.91     138.78     107.94     92.52

20 يناير     184.83     161.73     138.62     107.82     92.41

19 يناير     186.04     162.79     139.53     108.52     93.02

18 يناير     182.77     159.93     137.08     106.62     91.38

17 يناير     182.02     159.27     136.52     106.18     91.01

16 يناير     181.75     159.03     136.31     106.02     90.87

15 يناير     181.75     159.04     136.32     106.02     90.88

14 يناير     181.61     158.92     136.21     105.94     90.81

13 يناير     182.33     159.54     136.75     106.36     91.16

12 يناير     182.62     159.80     136.97     106.53     91.31

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