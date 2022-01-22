صحيفة تكشف حقيقة تقليص قطر منحتها لمصلحة موظفي غزة

نفت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ"صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، صحّة الأنباء التي تحدّثت عن تقليص قطر منحتها لمصلحة الموظفين في القطاع، من 10 ملايين إلى 4 ملايين دولار، موضحةً أن هذا الحديث جاء في إطار استفسارات طرحها القطريون في شأن مدى تحسُّن قدرة الحكومة على دفْع الرواتب، بما يتيح تقليص المنحة لمصلحة مشاريع أخرى.

وأكدت المصادر أن الحركة رفضت الفكرة، لافتا إلى أن تقليص النسبة يعني تفاقم أزمة رواتب الموظفين الذين باتوا منذ شهرَين يتقاضون 60% من قيمة رواتبهم الشهرية، بعدما كانت تُراوح ما بين 45 - 50%، وهو ما يعني احتمال تَفجُّر الأوضاع من جديد.

وبينت المصادر أن الحركة طلبت تأجيل النقاش في هذه القضية إلى وقت لاحق، على أن يستمرّ صرف المنحة بالطريقة السابقة عينها، من دون تغيير في قيمتها أو طبيعة الجهات التي تصل إليها.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أكدت الشهر الماضي، أن دولة قطر عازمه على تقليص مبلغ المنحة القطرية المخصصة لـ"موظفي حكومة غزة"، وتحويل المبلغ لصالح مشاريع أخرى، نقلاً عن صحيفة "الأيام" الفلسطينية.