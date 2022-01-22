طقس فلسطين : منخفض جوي يبدأ غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو شديد البرودة الليلة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدٍ الأحد 23/1/2022، صافيا الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا، وتسقط في زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، الاثنين المقبل، غائما الى غائم جزئي وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر اليوم وغدا الأحد.