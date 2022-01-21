مستوطنون يقتلعون ويحطمون 90 شجرة زيتون في سلفيت

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قطعان المستوطنين أقدموا على اقتلاع وتحطيم 90 شجرة زيتون، في منطقتي باب الشعب بياسوف شرق سلفيت وبديا غربها.

ووفق المصادر ذاتها، فقد قام عدد من المستوطنين باقتلاع وتحطيم 70 شجرة زيتون من أرضه الواقعة بخلة حسان شمال بديا، مضيفا أن الأرض البالغة مساحتها 45 دونما مزروعة بأشجار الزيتون.

واشار إلى أنه ومنذ فترة قام بزراعة الدونمات غير المزروعة في أرضه، بهدف حمايتها من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها، حيث يمنعونه من الوصول إليها ويعتدون عليها ويخربونها، مؤكدا أنه سيقوم بزراعتها مرة أخرى.