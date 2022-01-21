قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال قمعها تظاهرة بالشيخ جرّاح

أفادت مصادر مقدسية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال شابًا خلال قمعها تظاهرة للأهالي في حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس المحتلة.

ووفق المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي أحمد الرشق من الحي، عقب قمعها لتظاهرة شارك فيها أهالي الحي وعدد من المتضامنين، تنديدًا بهدم الاحتلال منزلي عائلة صالحية في الحي يوم الأربعاء الماضي.

ورفع المشاركون في التظاهرة صورًا لركام منزل عائلة محمود صالحية. كما حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها المستوطنون برفقة عناصر شرطة الاحتلال، صباح اليوم، في أرض عائلة الحاجة المقدسية فاطمة سالم.