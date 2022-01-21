الشعبية تدين المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات التحالف باليمن

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات التحالف على السجن المركزي في صعدة اليمنية، وأدت إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين.

وعبّرت الشعبيّة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الجمعة عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا، ومع الشعب اليمني الشقيق وتمنياتها بخلاصٍ عاجل لمعانياته ليعود يمنًا سعيدًا عصيًا على الكسر، مُؤكدةً أنّ اليمن بصموده الأسطوري سينتصر على العدوان في نهاية المطاف.

وأكدت الجبهة، على ضرورة تحرّك قوى حركة التحرّر الوطني وشعوب الأمة العربية، بشكلٍ عاجل للجم ووقف العدوان على اليمن الشقيق، والانتصار لشعبه، ودعم نضالاته ضد المؤامرات التي تستهدف وحدته ووحدة أراضيه.