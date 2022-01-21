فلسطين المحتلة 5 وفيات و1468 إصابة بفيروس "كورونا"

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الحالات جغرافيًّا، إلى 3 وفيات و1112 إصابة في الضفة الغربية، و177حالتا وفاة و356 إصابة في قطاع غزة.

أما حالات التعافي، فقد سجلت الضفة 406 حالة جديدة، وقطاع غزة 80 حالة.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 97.7%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ويتواجد 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.