نيابة الخليل تشرع في التحقيق بوفاة شاب في بلدة بني نعيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:21 م
21 يناير 2022
تعبيرية
اعلان اسفل صورة الخبر

باشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب ببلدة بني نعيم قضاء الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن "غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوصول 3 حالات تشير المعلومات الأولية لتعرضهم للاختناق نتيجة استخدام مدفأة غاز إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأعلن عن وفاة أحد المصابين، وتحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقًا للقانون".

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

#غاز #وفاة #الخليل #تحقيق #اختناق

متعلقات