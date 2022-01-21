اعتقال 150 مواطنًا..

لليوم السادس على التوالي.. تواصل تظاهرات أهالي النقب أمام محاكم الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:41 م
21 يناير 2022
تعبيرية
اعلان اسفل صورة الخبر

تتواصل التظاهرات أمام مبنى محاكم الاحتلال في بئر السبع، لليوم السادس على التوالي، تنديدا باستمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة "الإسرائيلية" بحق أهالي النقب، والتي طالت حتى الآن نحو 150 مواطنا، بينهم نساء وقاصرين.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي انطلقت اليوم الجمعة، لافتات كتبت عليها شعارات منددة بتجريف أراضي النقب بهدف الاستيلاء عليها، كما رددوا الهتافات الرافضة لحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بحق المواطنين.

وجاءت تظاهرة اليوم، بتنظيم من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي عام 1948، تحت شعار "ما بنخلي المعتقلين لحالهم"، حيث حملت اللجنة الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب.

#بئر السبع #النقب #محكمة الاحتلال

متعلقات