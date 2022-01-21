محرز يقدم وعدا للجزائريين بعد إقصاء "الخضر" من كأس إفريقيا

وجه قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، رسالة إلى الشعب الجزائري، عقب إقصاء "الخضر" من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وودعت الجزائر، حاملة اللقب، البطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار (1-3)، أمس الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، وشهد لقاء كوت ديفوار، إهدار محرز ركلة جزاء.

واعتذر محرز للشعب الجزائري بعد لقاء كوت ديفوار، وقال: "نلتمس العذر من الشعب الجزائري، اسمحوا لنا، اسمحوا لنا".

وأضاف نجم مانشستر سيتي متعهدا: "سنعود أقوى، ساندونا وابقوا معنا، سنعود أقوى".