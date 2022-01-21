سلفيت: قطعان المستوطنين يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قطعان المستوطنين قاموا بالاستيلاء على أرض ببلدة كفر الديك غرب سلفيت، وسيجوها وزرعوها بالأشجار.

وقال صاحب الأرض المواطن أحمد يونس: إن مجموعة كبيرة من مستوطني "بدوئيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، قاموا، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 4 دونمات من أرضه البالغة مساحتها 8 دونمات في منطقة "ديريا" غرب البلدة، وزرعوها بالأشجار، ووضعوا يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها.

وأوضح يونس إلى أنه عام 2019 منعته قوات الاحتلال الإسرائيلي من استصلاح الأرض، وأوقفته عن حفر بئر مياه في المنطقة.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال ما زالوا ينتشرون في المنطقة حتى اللحظة، ويقومون بأعمال عربدة بحق الأهالي.