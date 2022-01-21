"بينيت" يعزي "بن زايد" بقتلى هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الخميس، تعازيه لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، عقب الهجوم المزدوج باالصواريخ والمسيرات من جماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الإثنين الماضي، وخلف ثلاثة قتلى.

وحسب مكتب بينيت، فقد أعرب الأخير عن تعازيه لابن زايد بالقتلى الذين سقطوا في الهجوم اليمني في وقت سابق من هذا الأسبوع في أبو ظبي".

كما أعرب بينت عن دعم "إسرائيل" لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة التي وصفها بالـ"معقدة".

من ناحيتها ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن بينيت أدان خلال اتصاله مع ابن زايد اعتداءات جماعة "أنصار الله"، على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، والتي أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين".

وأضافت الوكالة الإمراتية:" أن بينيت أكد خلال الاتصال على دعم بلاده لكل ما تقوم به دولة الإمارات دفاعاً عن أمنها ضد هذه الاعتداءات"، مشدداً على ضرورة التصدي لما وصفه ب "القوى الإرهابية".

وكانت أبو ظبي قد شهدت، الإثنين الماضي، هجومين أسفرا عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، واندلاع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها عن الهجومين.