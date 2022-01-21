ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، أعواماً جديدة من مدة اعتقالهم بالسجون.

وأفادت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة، دخلوا اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم كل من:

الأسير رامي سامي سعيد زيادة (41 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، والأسير حسن فاروق بحري دم (48 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا، وهما من مدينة نابلس ومعتقلين منذ عام 2004، وأمضيا 18 عامًا في السجون.

والأسير سعيد أحمد سعيد الأطرش المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 17 عامًا في السجون وهو من مدينة طولكرم.