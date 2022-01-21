أتليتك بلباو يحقق فوزاً كبيراً على برشلونة

حقق فريق اتليتك بلباو، أمس الخميس، فوزاً كبيراً على فريق برشلونة حامل لقب كأس إسبانيا.

وبهذا الفوز جرد أتلتيك بلباو، برشلونة من لقب بطل كأس إسبانيا عندما تغلب عليه بنتيجة 3-2 ، في الدور ثمن النهائي من الدوري الأسباني.

وفي ذات الإطار بلغ ريال مدريد ربع النهائي بفوزه بصعوبة على مضيفه إلتشي بنتيجة 2-1.

وافتتح أتلتيك بتسجيل هدف عبر قائده إيكر مونياين، في الدقيقة الثانية بتسديدة ساقطة بيمناه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من نيكو وليامس، لكن الوافد حديثا من مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي فيران توريس، نجح في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 20 مفتتحا باكورة أهدافه مع النادي الكتالوني.

ومنح إينييغو مارتينيس التقدم لأتلتيك بلباو، في الدقيقة 86، مستغلا دربكة أمام مرمى الحارس الدولي الألماني مارك أندريه، قبل أن يدرك بيدري التعادل مجددا لبرشلونة، في الدقيقة الثالثة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وحصل أتلتيك بلباو على ركلة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، عقب لمسة يد على المدافع جوردي ألبا، وانبرى لها مونياين بنجاح، ليمنح الفريق الباسكي الفوز 3-2 والتأهل إلى ربع النهائي.

وكان برشلونة توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.