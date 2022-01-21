"إسرائيل" تسجّل ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية، عن تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا من منتصف ليلة الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، كما تم تسجيل نحو 65 ألف إصابة و9 وفيات يوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، أنه رغم تشخيص أكثر من 715 ألف "إسرائيلي" كمصابون بكورونا منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن الإقبال على التطعيم تراجع بشكل حاد الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن 10,904 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، مقارنة بـ 32,966 تم تطعيمهم بهذه الجرعة بنفس الفترة من الأسبوع الماضي.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية"، إلى أنه يعالج في أقسام "الكورونا" في المستشفيات 1680 مصابًا، منهم 593 توصف حالتهم بالحرجة.

وكانت سجّلت "إسرائيل" منذ مطلع العام الجديد 117 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,369 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020.