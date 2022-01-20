راصد جوي: منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج يصل البلاد الاسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، و خصوصاً في ساعات الليل، اما في النهار فتسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهاراً،

و حذر الراصد الجوي عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية من خطر تشكل الصقيع و الانجماد مع ساعات الفجر من الايام المقبلة.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم السبت، مع بقاء جو الصقيع والانجماد في ساعات الصباح والفجر والليل المتأخر، كما سيكون الجو مستقراً وصافياً الى غائماً جزئيا نهاراً، والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية.

و وفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن يصل البلاد منخفض جوي ماطر عصر ومساء يوم الأحد المقبل، و منخفض قطبي آخر مصحوباً بالثلوج يوم الأربعاء.