حركة الجهاد تلتقي المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان

التقى وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يتقدمه عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات الإسلامية في لبنان شكيب العينا، بالمنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الدكتور الشيخ زهير الجعيد.

وقد جرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون الإسلامية عامة، وفيما يخص القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة.

وبعد أن تم التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط حركة الجهاد بجبهة العمل الإسلامي، أكد المجتمعون أنّ قضية فلسطين هي قضية الأمة جمعاء، وأنّها محور الصراع بين تمام الحق وتمام الباطل، وستبقى كذلك مهما كبرت وتعاظمت المؤامرات، ومهما تزاحمت بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان العدو الغاصب.

وأشاد اللقاء بمقاومة غزة في معركة سيف القدس التي أصابت العدو في الصميم، وفرضت معادلة قوة جديدة لحماية القدس والمقدسات.

كما شدد على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء حتى عودتهم إلى وطنهم، والعمل على تأمين حاجاتهم الضرورية، وإعطائهم الحقوق المدنية اللازمة التي لا تتعارض مع حقهم في العودة، مع التأكيد على رفض التوطين رفضا مطلقا.