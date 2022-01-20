قتيلان على الأقل و26 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في باكستان

أفادت وسائل اعلام دولية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصان على الأقل وجرح 26 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية".

وأضاف موقع "ذا نيوز" إن الانفجار أسفر عن "تحطم نوافذ المباني المجاورة، فيما تضررت العديد من الدراجات النارية".

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة "طالبان" الباكستانية.