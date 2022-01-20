الجهاد يستقبل الأسير بشارات في طوباس

استقبل قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، الأسير البطل المجاهد رايق بشارات (45 عاماً)، في بلدة طمون قضاء طوباس، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال عقب انتصاره في معركة الإضراب عن الطعام.

وافتتح القيادي المحرر خضر عدنان كلمته، مهنئاً باسم حركة الجهاد الإسلامي والأسرى المحررين بحرية القيادي بشارات، الذي انتصر في معركة الإضراب عن الطعام من أجل الحرية والكرامة، حيث انتصرت إرادة الحق الفلسطيني على إرادة الاحتلال الباطلة.

وأردف بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الذين يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي، مستذكراً انتصار الأسير هشام أبو هواش وانتصارات الأسرى التي تمثل إضاءات على درب التحرير للأرض والمقدسات.

وأشاد عدنان بطمون التي قدمت قافلة من الشهداء والأسرى، مترحماً على الشهيد صدام بني عودة، ومستحضراً الشهداء القادة أيمن دراغمة وفؤاد ومحمد بشارات، مرسلاً التحية لقوى المقاومة في البلدة.

ودعا بالحرية الكاملة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأقمار الستة منفذي عملية نفق الحرية الذين رفعنا الرأس بهم عالياً.

يذكر أن الأسير رايق بشارات من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس، قد اعتقل في تموز 2021م، وخاض معركة الإضراب عن الطعام لانتزاع حريته، وأمضى سابقاً ما يقارب 8 سنوات في سجون الاحتلال.