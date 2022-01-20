"عطايا"يكشف لـ"فلسطين اليوم": بنود مبادرة الفصائل لإنهاء ذيول جريمة مخيم "البرج الشمالي" في لبنان

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن أربعة فصائل فلسطينية في لبنان، أطلقت مبادرة لإنهاء ذيول جريمة مخيم البرج الشمالي التي وقعت الشهر المنصرم خلال تشييع جنازة الشهيد حمزة شاهين.

وقال عطايا خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن" المبادرة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية الأربعة في لبنان: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، تنص على حفظ أمن المخيمات وقطع الطريق على العابثين والمتصيدين في المياه العكره لجر المخيمات للفتنة، بالإضافة إلى تهئية الأجواء لمعالجة تداعيات الجريمة، ووقف التراشق الإعلامي والحملات الإعلامية المضادة، وإفساح المجال للقضاء اللبناني لاستكمال تحقيقاته وإجراءاته في وقائع الحادث وإنزال العقوبات بحق المجرمين والمرتكبين".

أوضح أن الفصائل عقدت ظهر اليوم، اجتماعا مع أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات" واستعرضت خلال اللقاء الآثار السلبية المتواصلة للحدث المأساوي على مجمل الوضع الفلسطيني في الساحة اللبنانية، وضرورة البحث الجدي عن السبل الآيلة لتجاوز ذلك الحدث، وإنهاء آثاره السلبية، بما يحفظ أمن المخيمات واستقرارها، ويضمن حقوق الشهداء والجرحى، ويفتح الباب أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقيام بدورها وفقا للوثيقة الموقعة من جميع أطرافها.

وبين ممثل "حركة الجهاد الإسلامي"، أن الفصائل أكدت خلال اللقاء على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الضغوط التي تقع على أهلنا في المخيمات جراء الأزمتين الطاحنتين: الاقتصادية وتراجع خدمات الأونروا وجائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفصائل اتفقت على ضرورة مواصلة هذه الجهود وأهمية استمرارها وإنجاحها.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم"، أن الفصائل الفلسطينية الأربعة أنهت كافة الترتيبات اللازمة للقاء قيادة حركة حماس في لبنان لعرض المبادرة عليهم.

وتوقعت المصادر، أن يكون موعد عقد الفصائل لقائه في مكتب حركة حماس في لبنان يوم غدٍ الجمعة 21/1/2022م.

وفي 12 ديسمبر 2021، استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، إثر إطلاق نار وقع خلال تشيَّع جثمان الشهيد "حمزة شاهين" في البرج الشمالي في لبنان، تبادلت على إثر الحادث حركتي حماس وفتح الاتهامات بمسوؤلية الحادث.

يُشار إلى أن الشاب "حمزة شاهين" استشهد خلال الانفجار الذي وقع في البرج الشمالي في لبنان وقد أكدت حركة حماس أن الشهيد أحد عناصرها.