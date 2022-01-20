رسميا.. برشلونة يقرر بيع "ديمبلي"

قرر نادي برشلونة الإسباني، عرض مهاجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة "بدأنا محادثات مع وكلاء ديمبيلي في يوليو، لقد مرت ستة أو سبعة أشهر، وقدم برشلونة عروضًا مختلفة، وحاولنا إيجاد طريقة ليبقى معنا، ولكن وكلاء اللاعب رفضوا كل العروض".



أضاف أليماني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "والآن.. قبل 11 يومًا من انتهاء المدة الأخيرة لعقده، تدرك إدارة النادي أن اللاعب لا يريد التجديد، وأنه لا يريد الارتباط بمشروع برشلونة المستقبلي".



وأكد مسؤول البارسا "لقد تم إخبار اللاعب ووكلاؤه بأنه يتعين عليه مغادرة النادي، وعليه السعي للانتقال إلى نادٍ آخر قبل 31 يناير/كانون ثان الجاري".



وبشأن استبعاد عثمان ديمبلي من مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، اليوم الخميس، أوضح ماتيو أليماني "لقد أبلغنا المدرب بأنه لا يريد لاعبا غير ملتزم بمشروع النادي، فالأمر لا يتعلق بمجرد استبعاده من مباراة، لكننا ندعم المدير الفني بشكل كامل، لأن موقفه صارم".



وينتهي تعاقد عثمان ديمبلي مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.