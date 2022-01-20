مهجة القدس تنعى والد الفقيد المرحوم حمادة عواجة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة عواجة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم الحاج/ جميل حسين محمد عواجة (أبو فؤاد) والد الفقيد المرحوم/ حمادة جميل عواجة.

وقالت مهجة القدس:"لقد وافته المنية مساء أمس الأربعاء 15 جمادي الثاني 1443 هـ الموافق 19/01/2022م؛ بحي التفاح شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (75) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

جدير بالذكر، أن الفقيد المرحوم حمادة عواجة ولد بتاريخ 23/03/1983م، وكان متزوج ولديه اثنين من الأبناء؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وانتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 09/02/2009م إثر حادث عرضي.



