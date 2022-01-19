المنخفض الجوي يهوي بأسعار الدجاج في غزة.. والنقابة توضّح السبب!!

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة، مروان الحلو، مساء اليوم الأربعاء، على انخفاض سعر كيلو الدجاج في الأسواق، إذ وصل لـ 9 شواكل بفعل المنخفضات الجوية المتتالية التي تشهدها فلسطين.

وقال الحلو في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، إن السعر الحالي أقل من سعر التكلفة على مربي الدواجن، مبينًا أن هذا الموسم قد يُغرقهم بالديون.

وعزا رئيس النقابة، تدني أسعار الدجاج إلى انخفاض الحركة الشرائية لدى المواطنين بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، كذلك ارتفاع سعر التكلفة في الشتاء.

ولفت أن هذه الأسباب، تُجبر المزارع على عرض منتوجاته من اللحوم البيضاء إلى الأسواق بسعر متدنِ، حتى يتفادى أكبر قدر من الخسائر.

وأوضح، الحلو أن تكلفة كيلو الدجاج على المُزارع في الأيام الحالية "فصل الشتاء بشكل عام" نحو 10 شواكل، بسبب زيادة تكلفة تربية الدجاج المتمثلة بالتدفئة، إذ يحتاج المزارع إلى تشغيل المدفأة ليلا نهارا، ليحافظ على درجة الحرارة اللازمة 30 درجة مئوية، إضافة إلى ارتفاع سعر طن العلف، إذ وصل لـ 2800 شيكل، بزيادة نحو 500 شيكل على الطن الواحد.

وحول الأضرار، ذكر أن نقابة مربي الدواجن ليست الجهة التي تحصر أضرار مربي الدجاج جراء المنخفض، لافتًا أن الخسائر محدودة جدًا وفق اطلاعه.

يذكر أن قطاع غزة يستهلك نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.